اسكتلندا تعثر على عبوة مشبوهة في مركز اقتراع لانتخابات بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها ألقت القبض على رجل بعد العثور على عبوة مشبوهة في مبنى سكني استضاف مركز اقتراع في بلدة ماذرويل.

وقالت الشرطة في اسكتلندا إن الخبراء "نفذوا انفجارا محكوما كإجراء وقائي"، بعد الإبلاغ عن العبوة الساعة الواحدة صباحا تقريبا (0100 بتوقيت جرينتش).

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وقال كبير مفتشي الشرطة، مارك ليونارد، في بيان بعد ذلك: "اعتقلت الشرطة في ماذرويل رجلا عمره 48 عاما فيما يتعلق بعبوة مشبوهة عثر عليها في الطابق الأرضي من مبنى جلين تاور السكني في ماذرويل".

وأضاف ليونارد أن "التحقيقات جارية" .

ورتبت السلطات المحلية للناخبين في الانتخابات العامة المبكرة في بريطانيا استخدام مركز اقتراع آخر في مدرسة قريبة.