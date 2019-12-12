"كل يوم جنازة".. مأساة طفلة فقدت أسرتها في "انفجار البدرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

12 يوما هي الأصعب على عائلة عامل بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، انفرط عقد حبات الأسرة، جنازة تلو أخرى تقلص معها عدد أفرادها ولم يبتق إلا الطفلة "وعد".

الواقعة تعود إلى مساء الأحد مطلع الشهر الجاري، وتحديدا أثناء إعداد سيدتين وجبة الطعام بالمنزل، حدث تسربا للغاز نتج عنه الانفجار، مما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفى محمد حبيب 36 سنة، وزوجتيه أية سيد محمد 30 سنة، وماجدة بكر عبد المنعم 30 سنة، وطفلته "وعد" 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

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وجرى نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة خطرة.

رب الأسرة كان أول الراحلين ولحقت به زوجته الأولى "ماجدة" ثم لفظت الثانية "آية" أنفاسها الأخيرة اليوم الخميس في المستشفى، ليعصف الانفجار برباط الأسرة التي لم يتبق منها إلا ذات الثلاث سنوات تلقى عناية طبية فائقة أملا في إنقاذها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.