القليوبية توقع بروتكولًا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

وقعت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وممثلي الشركة المصرية للاتصالات، بشأن تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمحافظة.

حضر التوقيع، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة اتصالات البرلمان، ونائب وزير الاتصالات، ونائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء قطاعات المصرية للاتصالات.

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وقال النائب أحمد بدوي، إن البروتكول يضع القليوبية ضمن أوائل المحافظات في تركيب "كبائن الفايبر" الجديدة، لإدخال خدمة سرعة الانترنت الفائقة، وتطبيق التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وأوضح بدوي، أنه جرى تركيب 156 كابينة فايبر بمركز وقرى طوخ، وقها، بتكلفة 50 مليون جنيه، وإلغاء الكابلات النحاسية تمامًا، و214 كابينة بمركزي بنها وكفر شكر، وجاري تركيب واستكمال باقي المراكز.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المشروع الجديد يهدف لتوفير البنية الأساسية للاتصالات وميكنة الخدمات بالوحدات المحلية، ضمانًا لسرعة الخدمة والتيسير على المواطنين، لتقليل تدخل العنصر البشري وسد الثغرات أمام ضعاف النفوس، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، في إطار فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يحقق الشفافية ويسهم في تطوير الأداء وتقليص مدة تقديم الخدمة للمواطن، بما يشيع الرضا بين المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم.