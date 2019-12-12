وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد، على رغم الاتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج، وأيضًا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج (أوبك).
وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020.
أوضحت الوكالة - في تقرير أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أنه رغم التخفيضات الإضافية
الجديد، وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية مثل (إيران - ليبيا - فنزويلا) مستقرًا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميًا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر الماضي.
أضافت أنه حتى إذا التزمت مجموعة (أوبك) على نحو صارم بالاتفاق
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي، على كبح إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2020؛ لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار.
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