قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن أكثر من 85% من ضحايا الاضطرابات الأخيرة في طهران، قتلوا بأسلحة غير حكومية.
أضاف شمخاني، خلال زيارة تفقدية، اليوم الخميس، إلى أسر ضحايا التظاهرات في مدن غرب طهران، أن "الذين قتلوا لم يكونوا من المشاركين في أي من التجمعاتالاحتجاجية، وأنهم قتلوا بصورة مشبوهة بأسلحة بيضاء ونارية غير حكومية"، معتبرا أن ذلك "يدل على أن الأمر جرى في إطار مشروع فبركة أعمال قتل من قبل المناوئين للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكد شمخاني عزم السلطات الإيرانية على الإسراع في التعويض عن الأضرار وخفض آلام أسر شهداء وضحايا الأحداث الأخيرة وفق برنامج دقيق ومنسق، موضحا أن البت في هذه القضايا هو بعهدة لجان خاصة تحت إشراف المحافظين وهناك توجيهات من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بالبت سريعا بأوضاع أسر الضحايا.
منتصف نوفمبر الماضي اجتاحت إيران موجة احتجاجات غاضبة اندلعت عقب رفع السلطات أسعار البنزين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني: غالبية ضحايا احتجاجات طهران قتلوا بأسلحة غير حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.