أمير الإرهاب تميم بن حمد.. ومغردون: يحمي علاقته الخبيثة مع إيران وتركيا

يعمل أمير الإرهاب تميم بن حمد ،دائمًا على إحتضان وتمويل الجماعات الإرهابية، بالأسلحة والأموال لتدمير الدول العربية للحفاظ على علاقتة الخبيثة مع ايران وتركيا.

وقال مغردون أن النظام القطري يمد الجماعات الإرهابية في اليمن بالأسلحة والمعدات والأموال لتصل قيمة الفاتورة المبدئية 500 مليون دولار منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة، مؤكدين أن دولة قطر تلعب دورًا في دعم المليشيات الحوثية.

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وأكد أخرون أن المخابرات القطرية سلمت عناصر الحوثي 100 جهاز ثريا لتكون بمثابة وسيلة التواصل السرية

والمعتمدة بين الجانبين حتى لا يتم كشفها، قائلين:" امير الارهاب تميم بن حمد قاتل ارهابي متطرف يقوم بتدمير الوطن العربي بحرب الوكالات الذي يقودها بميليشياته الإرهابة المسلحه لنشر الارهاب و الفكر التكفيري الذي يخالف تعاليم

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ولفت مغردون، أن الإرهاب يجول ويمرح فى المنطقة العربية بفضل تميم وتمويل بكل المعدات والأموال، موضحين أن أمير قطر المدمر الأول والوحيد لجميع الدول العربية و قائد الإرهاب والخراب

والفوضي.

وتابع البعض، تميم يدعى دائمًا محاربة الإرهاب، لكن الحقيقة هو الممول الرئيسي لكل الجماعات الإرهابية، لافتين إلى أن العالم أدرك أخيرا الخطر الحقيقي على شعوب العالم العربي من شيطان العرب تميم الذي ينفق أموال بلاده علي الجماعات الارهابيه المختلفه أمثال داعش وغيرها فلم يترك دولة إلا وتسبب في تدميرها.

وأضاف أخرون أن قطر تدعم حملة متطرفة اخترقت 6 دول أوروبية، بما في ذلك إنشاء أكثر من 100 مشروع أقيم في أوروبا لخلق ثقافة مضادة بين المسلمين في هذه البلدان، وأنها مازالت تمتلك جانبًا مظلمًا وغامض من خلال تمويل الإرهاب بشكل علني وإيواء وتمويل بعض الجماعات الأكثر شهرة في العالم، لتصبح راعية للإرهاب.