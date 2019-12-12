مستوطنون يهاجمون سيارات المواطنين الفلسطينيين شمالي نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، شمالي نابلس بالضفة الغربية.



وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها.



يذكر أن المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشكل يومي وضعوا قبل أيام بيتا

Advertisements

متنقلا في أراضي بلدة برقة شمال نابلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخلت مستوطنة "حومش"، التي كانت مقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005.



يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان قد دعا الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هجمات المستوطنين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات وإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة وحيادية بشكل فوري.



وزادت هجمات المستوطنين بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أسبوعين أن المستوطنين هم أصحاب أرض، وأن تمدد مستوطناتهم على حساب الفلسطينيين "شرعي ولم يعد يخالف القانون الدولي" حسب قوله.

