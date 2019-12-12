برلين تعلق على قرار موسكو بطرد اثنين من دبلوماسييها

علقت وزارة الخارجية الألمانية على قرار موسكو، اليوم الخميس، طرد دبلوماسيين اثنيين ألمان من أراضيها، بعد طرد برلين دبلوماسيين روسيين الأسبوع الماضي.
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "تأسف الحكومة الألمانية لقرار الحكومة الروسية بإعلانها طرد اثنين من موظفي السفارة الألمانية في موسكو واعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما"، معتبرا أن قرار موسكو هو "قرار خاطئ وغير مبرر"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
هذا واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى موسكو، غيز أندرياس فون غاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين ردًا على طرد
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفقًا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
تأتي هذه الخطوة ردًا على إعلان وزارة الخارجية الألمانية، الأسبوع الماضي، موظفين في السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهما، وذلك لمقتل مواطن جورجي ببرلين في أغسطس الماضي، وهو ما اعتبره الكرملين إجراءً "لا أساس له وغير ودي".
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