ضبط رجل بسبب عبوة مشبوهة داخل مركز اقتراع في اسكتلندا

أعلنت شرطة اسكتلندا لأتها اعتقلت رجلا بعد العثور على عبوة مشبوهة في مبنى سكني يضم مركز اقتراع في بلدة "ماذرويل".

وقالت الشرطة إن الخبراء "نفذوا انفجارا يتم التحكم فيه كإجراء وقائي"، بعد الإبلاغ عن العبوة.

وقال كبير مفتشي الشرطة مارك ليونارد، في بيان بعد ذلك، "اعتقلت الشرطة في ماذرويل رجلا عمره 48 عاما فيما يتعلق بعبوة مشبوهة عثر عليها في الطابق الأرضي من مبنى جلين تاور السكني في ماذرويل".

وأضاف ليونارد أن "التحقيقات جارية".

ورتبت السلطات المحلية للناخبين في الانتخابات العامة المبكرة في بريطانيا استخدام مركز اقتراع آخر في مدرسة قريبة.

وتشهد بريطانيا، اليوم الخميس، انتخابات عامة مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون. ويسعى جونسون، المنتمي إلى حزب المحافظين، إلى تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن رفض البرلمان الاتفاقين اللذين توصل إليهما مع التكتل الأوروبي هو وسلفته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

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