عمال النقل في فرنسا يهددون بشل أعياد الميلاد رفضا لإصلاح التقاعد

هددت أكبر نقابة فرنسية للسكك الحديد، اليوم الخميس، باحتجاجات تشل موسم عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد التي قدمتها الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء.

وقال رئيس قسم السكك الحديد في نقابة "سي جي تي"، لوران بران، في مقابلة تلفزيونية إنه "لن يكون هناك هدنة خلال الكريسماس إلا إذا عادت الحكومة إلى رشدها قبل هذا الوقت".

وأضاف بران أنه سوف يكون من الأفضل للجميع الحصول "على أيام قليلة أو أسابيع قليلة من الصعوبات وليس حياة بائسة".

وجاءت تصريحات بران بعد يوم من كشف رئيس الوزراء إداورد فيليب عن التفاصيل بشأن الإصلاحات، ما دفع النقابات إلى تلبية الدعوات التي أطلقها العمال للتظاهر والإضراب الثلاثاء المقبل.

وفي ظل الشلل الذي مازالت تشهده وسائل النقل العام في اليوم الثامن من الإضرابات ضد الإصلاحات، ذكرت تقارير إعلامية أن المضربين سدوا المنطقة الصناعية في مدينة "لو هافر" الساحلية.

وذكرت قناة تلفزيونية أن المضربين أغلقوا ميناء مارسيليا أيضا.

وقال لوران برجيه، رئيس نقابة "سي إف دي تي" في مقابلة إذاعية إنه لا يريد من الحكومة أن تسحب كل الإصلاحات. ولكن قرار فيليب برفع سن التقاعد إلى 64 غير مقبول.

غير أن برجيه، الذي تعد نقابته أكبر نقابة في فرنسا، قال إن الشعب يجب أن يتمكن من التنقل بمناسبة احتفالات الكريسماس.