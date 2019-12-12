نائب عراقي: سنعتمد ميزانية مؤقتة لعام 2020

صرح نائب في البرلمان العراقي بأن العراق سيضطر إلى اعتماد موازنة مؤقتة لعام 2020، بسبب عدم إرسال الحكومة مشروع الموازنة، كونها حكومة تصريف أعمال.

وقال النائب أحمد الصفار عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن "العراق سيضطر إلى اعتماد موازنة مؤقتة تصرف بشكل شهري للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية، لحين التصويت على موازنة 2020".

وأضاف "كان من المؤمل أن تُرسل الموازنة إلى البرلمان يوم الخميس الماضي إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية لإرسال أي مشروع قانون إلى البرلمان، بما في ذلك الموازنة، كون حكومته الآن هي حكومة لتصريف الأعمال".

وأوضح الصفار "ما زلنا ننتظر وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وتلوح في الأفق مجموعة من المقترحات للبحث عن مخرج قانوني، منها مخاطبة رئيس الجمهورية لإرسالها سريعا".

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وكشف أن "حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، كإعادة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التعيين والضمان الاجتماعي والسكن، ستبقى حبرا على ورق ما لم يتم التصويت على موازنة عام 2020".

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وبحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية في العراق، فإنه يتعين على الحكومة إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان في منتصف أكتوبر.

وتجتاح العراق مظاهرات احتجاجية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، منذ الأول من أكتوبر الماضي.