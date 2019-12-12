كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع .. 58% من أعضاء الناتو يؤيدون خروج تركيا من الحلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي وزير الدفاع التركي أى نية لتركيا بالاستغناء عن حلف الناتو، حيث لا تزال التقارير تصدر بشكل متكرر حول إخراج تركيا من الحلف من مصادر أوروبية وعالمية، مستندين إلى نقاط الخلاف التي تتفاقم مع مرور الوقت بين تركيا والحلف.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي في ألمانيا نشرتها صحيفة "دى دبيليو" الألمانية، أن 58% يؤيدون خروج تركيا من الحلف، بينما 18% فقط يعارضون ذلك. أما وكالة "فرانس24"، فقد ارتكزت على صفقة "إس 400" التي اشترتها تركيا من روسيا، موضحة أنه سيكون للصفقة تداعيات عسكرية وسياسية في المستقبل السياسي لتركيا وخاصة بخصوص تواجدها في حلف الناتو.

نقاط الخلاف بين تركيا والحلف

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كانت آخر نقاط الخلاف بين تركيا وحلف الناتو في عملية "نبع السلام" التي قام بها الجيش التركي في الشمال السوري، فبالنسبة لأنقرة شكلت العملية العسكرية في شمال سوريا نجاحا كبيرا بحيث تم منع قيام دولة كردية، وإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية إلى العمق السوري.

ولكن هذه العملية لم تكن إيجابية من وجهة نظر حلف الناتو، كونها لا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وتبقى مشكلة الحلف الكبرى هي في صفقة الصواريخ الروسية "إس 400" بدون شك، بعد أن صرح الأمريكيون بأن صفقة صواريخ "إس - 400" تتنافى مع عضوية الناتو، ومطالبتهم لتركيا بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، وهددت بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة التخلي عن الصفقة مما وسع الشرخ بينها وبين الحلف.