كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلاف مكتوم بين أمير قطر وحمد بن جاسم بسبب فضائح مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى رؤوس وقادة العائلة الحمدية في قطر لفرض الكتمان على خلاف متصاعد نشب بين الأمير تميم وحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، حيث يرى تميم أن حمد ورط نظامه فى ملفات وفضائح أمنية ومالية عديدة نتيجة دعمه للإرهاب وتورطه في قضايا فساد، وفي مقدمتها فضيحة بنك باركليز البريطاني والتحقيقات الجارية حول دور بنك الريان القطري في تمويل الجماعات الإرهابية في أوروبا.

ويعتبر تميم أن تلك الفضائح تتيح للغرب ابتزاز الأموال المتبقية لدى نظامه، والتي أهدر حمد الجانب الأكبر منها على مغامرات غير محسوبة.