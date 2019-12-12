كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون جزائريون يغلقون مركز تصويت في ولاية بجاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق عدد من المحتجين في ولاية بجاية، ثاني أكبر مدن منطقة القبائل، مركز تصويت في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت مصادر جزائرية.

وشهدت منطقة القبائل، تظاهرات ليلية رافضة للاستحقاق الرئاسي مثلما كان الحال مع مناطق أخرى، كما شهدت اقتحام مواطنين لمراكز الاقتراع، واستحواذهم على الصناديق، قبل انطلاق التصويت رفضاً للموعد الذي حددته السّلطة.

وأعلنت الشرطة الجزائرية، اعتقال 3 محتجين بحوزتهم عبوات كوكتيل مولوتوف، وكمية من الوقود في تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل.

وبدت الأمور عادية في العاصمة الجزائرية في ظل انتشار أمني في الشوارع والساحات الرئيسية.

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ونشر التلفزيون الحكومي صورًا للعشرات ينتظرون دورهم أمام باب أحد مكاتب التصويت وسط ولاية البليدة القريبة من العاصمة، ونقل صوراً مماثلة من ولايات سعيدة، غربي البلاد، وتبسة وعنابة، شرقاً.

وفتحت مراكز التصويت في الجزائر أبوابها، في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، إيذاناً بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين، هم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.