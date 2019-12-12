كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تمدد "الوضع الخاص" في مناطق النزاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت برلمان أوكرانيا، اليوم الخميس، على تمديد اللوائح التي تمنح حكمًا ذاتيًا محدودا للمناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون، وهو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ خمس سنوات هناك.

أعطى المشرعون تمديدًا لسنة واحدة لـ "الوضع الخاص" في المناطق، والذي تم اعتماده في العام 2014 وتم تمديده عدة مرات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أسفر الصراع في شرق أوكرانيا الذي اندلع في العام 2014 عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وترك مساحة كبيرة من أوكرانيا تحت سيطرة الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو وتفاقمت أعمق خلاف بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

وقال أولكسندر كورنينكو، أحد مؤلفيه، للمشرعين قبل التصويت، إن القانون الذي يمنح التمديد يهدف إلى "توفير فرص مؤقتة إضافية لتنفيذ الشروط التشريعية ذات الصلة الهادفة إلى تحقيق تسوية سلمية للوضع في بعض مناطق منطقتي دونيتسك ولوهانسك".

يسمح الوضع للمناطق بإنشاء قوات الشرطة الخاصة بها والمدعين العامين والمحاكم وإجراء انتخابات محلية.

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أصبح اتفاق تمديد قانون الوضع الخاص أحد عناصر اتفاق قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله،يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، إنه تم إحراز تقدم لاستعادة السلام في شرق أوكرانيا خلال قمة في باريس حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأوكراني لأول مرة.

وقد قال ماكرون في مؤتمر صحفي "إن وجودنا جنبًا إلى جنب في باريس اليوم هو نتيجة مهمة... وإعادة انطلاق (للمحادثات) التي لم تنجح مسبقًا نظرًا لعدم وجود تقدم لعدة سنوات.. إنه إنجاز".

وأعرب الزعيم الفرنسي عن أمله في عقد اجتماع جديد تحت عنوان "نورماندي" بين البلدين، وفرنسا وألمانيا في غضون أربعة أشهر.

اتفق زعماء روسيا وأوكرانيا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، على تبادل جميع السجناء الباقين من النزاع في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام، لكنهم تركوا أسئلة شائكة حول وضع المحادثات المستقبلية بالمنطقة.