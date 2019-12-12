بعد الشكوك، التي أثارتها بظهورها رفقة شاب مغربي في فرنسا، في صور، توحي بأن بينهما علاقة عاطفية، نفت الراقصة الشهيرة مايا ذلك، وأكدت أنها لن ترتبط مجددا.
ونفت مايا، في حديثها مع “اليوم 24″، ما تروجه صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات حول إعلانها عبر الصور دخولها في علاقة عاطفية، فيما ذهب بعض إلى ما هو أبعد، وروج أنها تستعد للزواج.
وقالت مايا إن الشاب، الذي ظهر معها مجرد صديق، وتتعامل معه بطريقة تعتمدها في تعاملها مع كل الأصدقاء الشباب المقربين منها، مضيفة: “يمكن أن أقبل صديقي في رقبته، أو أن أمسك بيده.. هكذا أتعامل مع أصدقائي، وقد أعلنت سابقا، وأؤكد أنني لن أتزوج مجددا”.
وكانت الراقصة مايا قد تزوجت أكثر من مرة، ولديها طفلتان، وسبق أن صرحت أنها لن تتزوج بعد فشل تجاربها السابقة، ما جعل الصفحات تستغل صورها رفقة الشاب المغربي، لتروج أنها تراجعت عن موقفها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أصبحت حديث “أنستغرام” بسبب “علاقتها” مع شاب.. الراقصة مايا: لن أتزوج مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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