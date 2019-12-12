أقر جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بتواضع أداء فريقه في المباراة التي جمعته، أمس الأربعاء، بالمغرب التطواني، وأرجع ذلك إلى عامل العياء، بعد المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق الأخضر في الكونغو الديموقراطية، برسم عصبة الأبطال الإفريقية.
وقال السلامي، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إن الأهم في هذه المباراة هي “النقاط الثلاث على الرغم من أن العطاء لم يكن في المستوى”، مشددا على أن “العياء والتعب وعدم تواجد أسماء قادرة على تعويض الأسماء المصابة هو ما أثر على مردود النادي”.
وبخصوص اللاعب عبد الإله الحافيظين الذي كان منتظرا عودته للملاعب في مباراة أمس، فقد أكد السلامي على أنه ” لم يكن يرغب في المغامرة به، هو وعمر بوطيب بسبب سوء أرضية الملعب”.
إليكم تصريح السلامي بعد المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر السلامي يرجع تواضع مستوى الرجاء أمام تطوان لـ”العياء” ويكشف سبب غياب الحافيظي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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