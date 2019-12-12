السلامي يرجع تواضع مستوى الرجاء أمام تطوان لـ”العياء” ويكشف سبب غياب الحافيظي – فيديو

أقر جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بتواضع أداء فريقه في المباراة التي جمعته، أمس الأربعاء، بالمغرب التطواني، وأرجع ذلك إلى عامل العياء، بعد المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق الأخضر في الكونغو الديموقراطية، برسم عصبة الأبطال الإفريقية.

وقال السلامي، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إن الأهم في هذه المباراة هي “النقاط الثلاث على الرغم من أن العطاء لم يكن في المستوى”، مشددا على أن “العياء والتعب وعدم تواجد أسماء قادرة على تعويض الأسماء المصابة هو ما أثر على مردود النادي”.

وبخصوص اللاعب عبد الإله الحافيظين الذي كان منتظرا عودته للملاعب في مباراة أمس، فقد أكد السلامي على أنه ” لم يكن يرغب في المغامرة به، هو وعمر بوطيب بسبب سوء أرضية الملعب”.

إليكم تصريح السلامي بعد المباراة: