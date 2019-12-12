بين الفرحة، والحزن، تحكي فتيحة من مدينة واد زم، قصتها بعد إنجاب 3 توائم في وقت واحد، والمعاناة، التي تعيشها داخل بيت من “القصدير”، حيث لا تتوفر أبسط ظروف العيش.
تحدثت فتيحة لـ “اليوم 24” عن معاناتها بعد إنجابها 3 توائم، بالإضافة إلى 4 إخوة آخرين، الذين لم تستطع أن توفر لهم قوتهم اليومي، في ظل غياب زوجها المريض عقليا.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنها كانت تشتغل عاملة نظافة، قبل إنجابها التوائم الثلاثة، إذ طلبت من المغاربة مساعدتها في توفير مستلزمات تربيتهم، نظرا إلى عدم قدرتها على الاشتغال بعد إنجابهم.
كانت هذه تفاصيل خبر واد زم.. معاناة أم أنجبت 3 توائم: عندي 4 أطفال وزدت هادو ولا قدرة لي على إعالتهم- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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