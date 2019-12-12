فيلم "بومبشيل" يترأس قائمة ترشيحات جوائز النقابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الفيلم الدرامي، اليوم الأربعاء الماضي، في قناة فوكس نيوز "بومبشيل" والتي تعني "مفاجأة"، والذي يدور حول اتهامات بالتحرش الجنسي، وسيتنافس الفيلم على الجائزة الكبرى وهي جائزة أفضل طاقم عمل.

وحصل الفيلم على أربعة ترشيحات، من بينها أفضل ممثلة لبطلته تشارليز ثيرون وأفضل ممثلة في دور مساعد لكل من نيكول كيدمان ومارجوت روبي.

والأفلام الأخرى المتنافسة على جائزة أفضل طاقم عمل هي "ذي أيرش مان" وهو "الايرلندي" و"وانس أبون اتايم إن هوليوود"، و"ذات مرة في هوليوود" و"جوجو رابيت" "جوجو الأرنب"، والفيلم الكوري الجنوبي "بارازايت".

وتتجه الأنظار إلى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بوصفها مؤشرًا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون، وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نقابة ممثلي الشاشة في حفل ينقله التلفزيون من مدينة لوس انجليس يوم 19 كانون الثاني/ يناير.

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وحصل فيلم الأيرلندي على ترشيحات في فئة أفضل ممثل في دور مساعد لكل من آل باتشينو، وجو بيشي، لكن غاب عن الترشيحات، روبرت دي نيرو أحد أبطال الفيلم إذ سيتسلم جائزة عن مجمل أعماله خلال مراسم توزيع الجوائز.

ومن بين الممثلين المرشحين الآخرين، براد بيت وليوناردو دي كابريو عن فيلم "وانس أبون اتايم إن هوليوود" "ذات مرة في هوليوود" كما ترشحت الممثلة سكارليت جوهانسون عن فيلمي "ماريدج ستوري" "قصة زواج" و"جوجو رابيت" "جوجو الأرنب".

وفي فئات التلفزيون، كان من بين المرشحين مسلسل "ذا مورنينج شو"من بطولة جينيفر أنيستون وستيف كاريل، والمسلسل من إنتاج شركة أبل التي تعرضه على خدمة أبل تي في بلس.

ومن بين المسلسلات الأخرى المنافسة "جيم أوف ثرونز" "صراع العروش" و"ذا كراون" "التاج" و"فليباج" و"ذا مارفيلوس مسز مايزل" "السيدة مايزل الرائعة".

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