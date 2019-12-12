طمرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على مرب بالخوارزمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من الطلاب والمعلمين والأهالي، ظهر اليوم الخميس، في وقفة احتجاحية أمام دوار القدس ضد الاعتداء على أحد المربين في مدرسة الخوارزمي الثانوية في طمرة، أول من أمس، داخل حرم ثانوية الخوارزمي.

وكان المجلس الطلابي في المدرسة قد دعا إلى هذه الوقفة تضامنا مع المربي الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد الطلاب.

ورفع المشاركون اللافتات التي تؤكد على احترام المعلم ومنها "اجعل المسافة بسنك وبين المعلم 7 خطوات حتى لا تدوس ظله" و"لقد كنتم خير أمة أخرجت للناس".

وقالت رئيسة مجلس الطلاب في ثانوية الخوارزمي، ريما ياسين، لـ"عرب 48"، إن "تنظيمنا لهذه الوقفة هو بمثابة رسالة لبلدي ومجتمعي بأن احترام المعلم والمدرسة واجب، ويجب عدم تجاوز الأخلاقيات التي تربينا علينا في ديننا وعرفنا".

وأكدت أنه "لا بد لنا كجيل الحاضر من احترام الواجبات الملقاة علينا، واحترام قدسية المدرسة والمعلم".

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وقال عضو لجنة أولياء أمور الطلاب، أيمن مريح، لـ"عرب 48" إن "لجنة أولياء أمور الطلاب التقت، اليوم، عائلة الطالب للحديث معها في اعتداء ابنها، وذلك لاحتواء الحدث من كافة جوانبه، كما عقدنا جلسة في محطة الشرطة ومع عدد من المسؤولين لتحديد خطوات يتم تنفيذها قريبا لمنع تكرار حادثة العنف في مدارسنا".

وقالت عضو لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، أديبة مجدوب، خلال مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، لـ"عرب 48"، إن "الاعتداء على مرب هو أمر خطير لا يمكن السكوت عليه، وعلى الطالب احترامه في جميع الحالات، وفي حال تعرض لمشكلة يجب التعامل معها بعدة أساليب بعيدا عن العنف، توجد إدارة مدرسة ولجان أولياء أمور طلاب ومستشارين وعناوين عديدة للطالب".

ودعت مجدوب، الأهالي، إلى "التعامل مع الإضراب، اليوم، بشكل إيجابي ليكون يوما يشارك فيه الأهالي أولادهم في الحادثة التي وقعت ومنعا لتكرارها. نحن في لجنة أولياء أمور الطلاب بصدد الإعلان عن برنامج تربوي لا منهجي يساهم في احتواء طلابنا وتعزيز العلاقة بين الطالب والمدرسة".