شبوة.. نجاة قائدين عسكريين في الشرعية من محاولة اغتيال

الخميس 12 ديسمبر 2019

نجا قائدان عسكريان بارزان في الجيش من محاولة اغتيال في محافظة شبوة اليوم الخميس، كانون الأول 12، 2019.



وقالت مصادر محلية إن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران، في كمينين منفصلين استهدف أحدهما موكباً يضم اثنين من قادة القوات الحكومية في محافظة شبوة.

وتابعت المصادر أن مسلحين مجهولين على الطريق العام بين منطقتي "العرم" و"المحفد" استهدفوا موكباً يضم العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاه أثناء توجههما إلى محافظة أبين.

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وبحسب المصادر فإن اشتباكات اندلعت بعد استهداف الموكب من قبل المسلحين مما أدى إلى إصابة اثنين من الجنود كانا ضمن حراسة القائدين.

في السياق قتل جندي بعد تعرض عربة عسكرية لكمين نصبه مسلحون، صباح اليوم الخميس، في منطقة "الجهوة" على الخط العام أيضاً.