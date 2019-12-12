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تفكيك عبوة ناسفة خلف مبنى شرطة الوهط بلحج

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك عبوة ناسفة خلف مبنى شرطة الوهط بلحج والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج، اليوم الخميس، من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون خلف شرطة مدينة الوهط .

 

وقالت مصادر أمنية، إن الأجهزة الأمنية بلحج تلقت بلاغا عن وجود عبوة ناسفة على بعد 1000متر من مبنى شرطة الوهط من الجهة الشمالية جاهزة للتفجير.

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وتابعت المصادر، أن العبوة زرعت بشكل محكم في حفرة وتم تغطيتها جيدا حتى لا يتم رؤيتها.

 

ولفتت المصادر، إلى إن فريقا هندسيا تابعا لإدارة أمن لحج قام بالتوجه إلى موقع العبوة وباشر بتفكيكها وإبطال مفعولها بعد تأمين المكان المحيط بالعبوة

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