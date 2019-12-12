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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قوات المقاومة تفشل هجوما للمليشيا شمال لحج والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.
وذكر قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاه جبلي الرائد بديع محرد أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل فجر اليوم، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طورالباحة والمقاطرة.
وأضاف الرائد محرد أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا المتمردة، وكبدتها خسائر بشرية في صفوفها.
وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين
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