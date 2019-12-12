مدينة سيئون تحتفي باليوم العالمي والعربي للمعاق

الخميس 12 ديسمبر 2019

نظم مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت ،اليوم ،بالتعاون مع مكتب وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية والتعليم بالوادي والصحراء ، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمعاق الذي يصادق الـ 3 ديسمبر واليوم العربي للمعاق الـ 13 ديسمبر 2019م تحت شعار (تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة).



وفي الاحتفال أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بجهود المؤسسات والجمعيات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة .. داعيا كل الأيادي البيضاء لدعمهم والوقوف معهم.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لمجلس ذوي الإعاقة بوادي حضرموت صالح بايعشوت بأن فعاليات هذا العام تأتي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كون التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ الاجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030م التي أعلنتها الأمم المتحدة والتي تتعهد " بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار أن الاعاقة هي القضية الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر.

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واستعرض " بايعشوت" جملة من الأنشطة والمشاريع والانجازات التي حققها المجلس في عدد من المجالات المختلفة من خلال جمع الجمعيات ذات الاختصاص وتوحيد جهودها وتطوير عملها بهدف خدمة المعاق والأخذ بيده الى بر الأمان وتأهيليه علميا ومهنيا ورعايته صحيا .

تخلل الاحتفال تقديم عدد من الوصلات الفنية والمشاهد المعبرة التي تألق في إعدادها وعرضها مجموعة من المنتسبين لجمعيات ذوي الإعاقة نالت جميعها إعجاب الحاضرين.

وخلال الفعالية تبرعت السلطة المحلية بالوادي والصحراء وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية ورجال المال والأعمال بمبلغ مالي لصالح أنشطة مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت .