أكاديمية الموهوبين بسيئون تنفذ البرنامج التعريفي بعلوم الروبوت

الخميس 12 ديسمبر 2019

نظمت مؤسسة اكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم ، بالتنسيق مع كلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون البرنامج التعريفي لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي تحت شعار(واكب عالمك ).



Advertisements

و في افتتاح البرنامج الذي استهدف طلاب وطالبات كلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون ، عبر نائب عميد كلية العلوم التطبيقية لشؤون الطلاب الدكتور مكسيم السباعي ورئيس قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم التطبيقية الدكتور فهمي عبدالله الكثيري عن سعادتهما بشراكة الجامعة مع المؤسسسات التعليمية في اطار الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها بما يواكب مرحلة التقنية الحديثة ويلبي احتياجات السوق المحلية .

بدوره اوضح مدير مؤسسة اكاديمية الموهوبين سعيد باحارثة،بان البرنامج يأتي في اطار نشر ثقافة علوم الروبوت في الجامعات و تحفيز الطلاب الى عكسها في مشاريع التخرج للاستفادة منها في تطبيقات الواقع المحلي .