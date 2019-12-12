شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يترأس اجتماعا لمناقشة احتياجات المديريات الصحراوية والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، اجتماعا ضم عددا من مدراء عموم مديريات ثمود ورماه والقف بصحراء حضرموت والوجهاء والمشائخ.

وأشاد المحافظ بدور أبناء المديريات الصحراوية، في مساندة السلطة المحلية، وسجلوا موقفاً بطولياً بوقوفهم صفا واحدا لتحرير ساحل حضرموت في الـ 24 من ابريل عام 2016. Advertisements واستعرض الاجتماع احتياجات المديريات الصحراوية، من المشاريع الخدمية والتنموية. وأعلن المحافظ عن اعتزام السلطة المحلية وضع خطط تنموية لتطوير المديريات الصحراوية..مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على النهوض بهذه المديريات وتحسين الخدمات العامة فيها.

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