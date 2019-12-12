مدير فريق الوحدة الإماراتي يطالب بنسيان الخسارة أمام شباب الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب عبدالسلام جمعة، مدير فريق الوحدة الإماراتي، اللاعبين بنسيان الخسارة أمام شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، الأربعاء.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال جمعة "كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لكن المباراة انتهت ولن نقف عندها كثيراً".
وخسر فريق الوحدة برباعية دون رد أمام شباب الأهلي، في الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإماراتي، ليتعرض لهزيمة قاسية صدمت جماهيره.
وأضاف جمعة "في بعض الأحيان يكون التوقف الدولي إيجابيا، وأحياناً سلبيا، لكن لا يتحمل التوقف عند هذه النتيجة".
واختتم تصريحاته بقوله "خضنا المباراة بـ10 لاعبين، ويغيب عن فريقنا 3 أيضا، المباراة ثقيلة مثل لقاء الجزيرة، لكن سنعمل على تدعيم الفريق وفقاً لاحتياجات المدرب".
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