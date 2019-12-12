انتخابات الجزائر وبريطانيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: مصر وقبرص تبحثان الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب، وهجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي، وماكرون يؤجل قمة لدول الساحل إثر هجوم النيجر الإرهابي، والبرهان يلتقي الرميثي ويشيد بالدعم الإماراتي للسودان، والبريطانيون يبدأون التصويت بالانتخابات البرلمانية المبكرة، و24 مليون ناخب يختارون الخميس ثامن رئيس للجزائر، والجيش الليبي يوجه بتحرك قوات النخبة إلى طرابلس، ودبلوماسي أمريكي عن بطولة أبوبكر عبدالله: تبث الأمل، ومركز الإمارات للدراسات يكشف عن خبايا الإخوان في أوروبا.

كما تقرأون: روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين من موسكو، و72 قتيلا و12 مصابا في هجوم إرهابي على معسكر بالنيجر، والحكم بإعدام زعيم خلية "الوديعة" الإرهابية بالسعودية، وانطلاق التصويت بـ"الرئاسة" الجزائرية.. 5 مرشحين و24 مليون ناخب، والكنيست الإسرائيلي يحل نفسه بالقراءة الأولى تمهيدا للانتخابات، و"فورين بوليسي" توصي برفع السودان من "قائمة الإرهاب"، وفشل إخوان تونس.. الغنوشي يسقط في اختباراته البرلمانية.

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وفي الاقتصاد تطالعون: ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والأرجنتين تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي حول ديونها، و209 مليارات دولار عجز الحكومة الأمريكية في نوفمبر، والعراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لآسيا في يناير، وصعود قياسي لأسعار البلاديوم.. واستقرار الذهب، وتريليونا دولار القيمة السوقية لأرامكو مع بداية ثاني أيام التداول، و99.8 مليون برميل متوسط الطلب اليومي على النفط بنهاية 2019.

رياضيا تطلعون على: جوارديولا يعدد مكاسب السيتي من الفوز على دينامو زغرب، أما في التكنولوجيا: "هواوي" تفوز بعقد تطوير شبكة الجيل الخامس في ألمانيا.

وفي الفن تقرأون: شاروخان يدعم ضحايا الهجوم الحمضي: معا لوقف العنف، بينما في المنوعات: أغرب 8 مواد دراسية في العالم.. بينها ركوب الأمواج.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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