السيسي: المرأة تصدرت ثورة 30 يونيو حفاظا على هوية بلادها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرأة المصرية تصدرت المشهد بقوة في ثورة 30 يونيو 2013، للحفاظ على هوية بلادها.

وأشار إلى أنها كانت في مقدمة صفوف الثورة، حينما استشعرت الخطر من حكم جماعة الإخوان.

وأكد السيسي، في كلمته باليوم الثاني لـ"منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، أن تجربة المرأة المصرية في الأزمات دليل واضح على وطنيتها وحرصها الشديد على مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الجيش وجد في 30 يونيو رغبة وإرادة شعبية في التغيير.

وأضاف "على مدار السنوات الـ5 الماضية، فترة الحرب على الإرهاب، لم تشتكِ المرأة المصرية من تقديم شهداء".

كما أشار الرئيس المصري إلى دور المرأة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة، منوها بأنها أسهمت بشكل كبير في هذا الاتجاه من خلال تنظيم الحياة لتحمل أصعب برنامج اقتصادي تشهده البلاد على الإطلاق.

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وأكد أن هناك ظروفا قاسية تمر بها مصر وأفريقيا؛ ما يجعل من دور المرأة في القارة أصعب بكثير من دورها في أوروبا، مطالبا نساء العالم بالتقدم نحو المكانة التي يستحققنها في كل مجالات الحياة.

ولفت السيسي إلى أن وجود الإنسانية يرتبط بوجود السيدات في العالم، وأنه لن يوقع على أي قانون يمس حقوق المرأة.

وتبحث فعاليات اليوم الثاني من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" جنوبي مصر، الخميس، تفعيل العمل المشترك بين دول القارة السمراء.





وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الثاني، مناقشة تعزيز دور المرأة الأفريقية في استدامة التنمية والسلام بالقارة، حيث استعرض المشاركون نماذج لتجارب سيدات أسهمت بالنهوض في مستقبل بلادهن.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسات، لطرح حلول لقضيتي النزوح القسري في القارة وأمن الطاقة، وطرق دعم التنمية المستدامة في الدول المتعافية عبر تمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارات وتعزيز دور التمويل الرقمي والشمولي في تحقيق السلام.

ويستهدف المنتدى الذي يختتم أعماله الخميس، الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية وتحويلها لقيمة مضافة بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية؛ ما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة ومن ثم السلام.