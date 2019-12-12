نتنياهو يستقيل من جميع مناصبه الوزارية باستثناء رئاسة الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أ.ف.ب

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهيئة العليا للكنيست، الخميس، بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية باستثناء رئاسة الحكومة.



ويتولى نتنياهو حاليا 3 حقائب وزارية بجانب رئاسة الحكومة، هي "الصحة، والرفاه، وشؤون الشتات"، إضافة إلى القائم بأعمال وزير الزراعة، ومن المرجح أن يعيّن وزراء جديدين لتولي هذه الحقائب.

قرار نتنياهو جاء استباقا لقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية كان من الممكن أن يجبره على الاستقالة من هذه المناصب استجابة لالتماس قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، وهي منظمة غير حكومية.

وبدأ نتنياهو مطلع ديسمبر/كانون الأول سباقا مع الزمن، للحصول على حصانة دبلوماسية بعدما قدم مستشار الحكومة القضائي لوائح الاتهام ضده إلى رئيس الكنيست.



ويمنح القانون رئيس الوزراء مهلة 30 يوما، للحصول على حصانة.

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وأعلن المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن نتنياهو متهم بارتكاب مخالفات جنائية في 3 قضايا منفصلة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي، الخميس، على قانون حل المجلس الثاني والعشرين، حيث صوّت 94 نائبا مع القانون دون أي معارضة.

وسبق التصويت، تبادل للاتهامات بين حزب "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.

ووعد نتنياهو، في تدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن يتمكن حزبه بعد الانتخابات المقبلة من تشكيل الحكومة.

وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة في غضون أقل من عام، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وتلتها جولة ثانية في سبتمبر/أيلول.

وأخفق نتنياهو ومن بعده جانتس في تشكيل الحكومة، قبل أن يمنح الرئيس الإسرائيلي الكنيست مهلة 21 يوما لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل.