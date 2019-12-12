الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذر من طقس اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد.



وقال البيان إنه "من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، تمتد متوسط الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانا".

وتابع البيان: "كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".

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واستطرد: "يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقين تتراوح بين درجتين وثلاثة".

ونصح المرصد بقيادة السيارات بهدوء على الطرق خاصة السريعة، أثناء سقوط الأمطار وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

كما ناشد "كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية".

وتوقع المرصد تحسن الأحوال الجوية يوم الجمعة.