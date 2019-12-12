شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: محاولة اعتداء على رئيس مجلس الأمة في مقبرة الصليبخات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، لمحاولة اعتداء باليد في مقبرة الصليبخات، خلال تعزيته عدداً من الأسر الكويتية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عبر فيها عن أسفه وتأثره لما تعرض له الغانم من محاولة اعتداء باليد، مشيرا إلى أن هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جبلوا عليه من تواد وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ضمنها أسفه وتأثره لما تعرض له في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء باليد، سائلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح برقية مماثلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.