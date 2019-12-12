الأب بوعبود: لبنان بحاجة إلى نهضة فكرية وفنية رغم الظروف الصعبة

أكد مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود خلال اسقباله قنصل اليونان اياسون كسلاكس إلى المعهد الفني أن "لبنان بحاجة إلى نهضة فكرية وفنية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد"،
وتفقد كسلاكس أقسام المعهد ودورات الأيقونات البيزنطية والخط العربي وغيرها من الفنون التي يقوم بها المعهد، مثنياً على "دور المعهد وما يقوم به من رسالة سامية في نشر الفن والثقافة في لبنان وخلق فرص عمل لجميع اللبنانين والطلاب الذين يشاركون في الدورات"، مؤكداً "التعاون بين المعهد والسفارة اليونانية ونقل لبوعبود تحيات السفير اليوناني في لبنان".
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