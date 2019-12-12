لفت رئيس الحكومة السابق تمام سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، إلى "أنّنا نسترشد بكثير ممّا يعطينا إياه البطريرك الراعي من آراء لتجاوز الصعوبات الكبيرة الّتي يمرّ بها وطننا واللبنانيونط، مؤكّدًا أنّ "الوضع صعب ومتأزّم ومعقّد، ويتطلّب الترفّع والتضحية وإيجاد حلول نلتفّ حولها لإنقاذ لبنان".
ودعا إلى "الإسراع في تشكيل حكومة تنهض بمواجهة ما وصلنا إليه من تراجع وتدهور يكاد ينذرنا بأخطار كبيرة"، مشدّدًا على أنّ "علينا مسؤوليّة كبيرة جدًّا تجاه وطننا لبنان، والانهيار المالي والاقتصادي الّذي دخلنا في نفقه لا يمكن الخروج منه ببعض الإجراءات من هنا وهناك، إنّما بإجراءات جذريّة بالكاد تضع حدًّا للتدهور كي ننزلق إلى قعر الهاوية".
ونوّه سلام إل "أنّنا لا نختلف عن دول كثيرة مرّت بهكذا ظروف، ونالت نصيبها من الضرر"، داعيًا الجميع وفي المقدمّة كلّ المسؤولين، إلى "التوصّل أرضية مشتركة على مستوى تفاهم لتكشيل حكومة بأسرع وقت ممكن". كما وجّه تحيّة إلى "كل اللبنانيين الّذين صرخوا عاليًا وفي أرجاء الوطن كافّة من أجل حقوقهم وكرامتهم وعزّة وطنهم، مهما صنّفوهم سواء حراك أو انتفاضة أو ثورة. هذا صوت ضمير لبنان، الّذي لا يمكن لأحد أن يتجاهله".
وأشار إلى أنّ "للراعي دورًا كبيرًا في احتضان ومواكبة هذه الحال"، معربًاعن أمله أن "تكون الأعياد المقبلة فيها خير للجميع"، مهنّئًا اللبنانيين عامةً والمسيحيين خاصّة بحلول عيد الميلاد المجيد، و"لو أنّ التهنئة مرّة في هذه الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: للتوصل إلى أرضية مشتركة لتشكيل حكومة تنهض بمواجهة ما وصلنا إليه من تدهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.