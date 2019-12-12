وديع عقل يتقدم باخبار امام النيابة العامة التمييزية لتوقيف النائب حبيش

تقدم المحامي ​وديع عقل​ باخبار امام ​النيابة العامة التمييزية​ لتوقيف النائب ​هادي حبيش​ ومن يظهره التحقيق واحالتهم الى المراجع القضائية لاجراء المقتضى وانزال اشد العقوبات بهم وذلك "بعدما عمد حبيش الى اقتحام مكتب النائب العام الاستئنافي داخل ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ يوم الاربعاء متوعدا ومطلقا الاهانات والافتراءات التي تنطبق عليها مواد قانون العقوبات اللبناني في اعمال الشدة في التحقير وفي الذم والقدح".

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