النشرة: اندلاع حريق في منزل فلسطينية في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​اندلاع حريق​ في منزل الفلسطينية سميحة عثمان عطواني، في ​مخيم عين الحلوة​، حيث أتت النيران على محتوياته، فيما هرع عناصر ​الدفاع المدني الفلسطيني​ الى اخماده، وسط صعوبة.

وأوضحت عطواني لـ "النشرة"، ان سبب الحريق يعود الى احتكاك كهربائي، وقع عند ​الساعة​ السادسة صباحا، حين تبدلت التيار الكهربئي بين "خط ​الدولة​" و"اشتراك المولد الخاصة"، وقد أصيب المنزل بإضرار كبيرة وتحولت جدرانه الى سوداء نتيجة "الشحتار"، فيما نعاني من ضائقة مالية كبيرة وبالكاد نؤمن قوت اليوم، موضحة انها ستتوجه الى مدير الاونروا في المخيم عبد الناصر السعدي لعرض مأساتها بحثا عن سبل المساعدة واعادة اصلاح المنزل.