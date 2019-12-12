افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن اندلاع حريق في منزل الفلسطينية سميحة عثمان عطواني، في مخيم عين الحلوة، حيث أتت النيران على محتوياته، فيما هرع عناصر الدفاع المدني الفلسطيني الى اخماده، وسط صعوبة.
وأوضحت عطواني لـ "النشرة"، ان سبب الحريق يعود الى احتكاك كهربائي، وقع عند الساعة السادسة صباحا، حين تبدلت التيار الكهربئي بين "خط الدولة" و"اشتراك المولد الخاصة"، وقد أصيب المنزل بإضرار كبيرة وتحولت جدرانه الى سوداء نتيجة "الشحتار"، فيما نعاني من ضائقة مالية كبيرة وبالكاد نؤمن قوت اليوم، موضحة انها ستتوجه الى مدير الاونروا في المخيم عبد الناصر السعدي لعرض مأساتها بحثا عن سبل المساعدة واعادة اصلاح المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اندلاع حريق في منزل فلسطينية في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.