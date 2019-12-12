اللواء الخير تفقد الاعمال عند الطريق الساحلي ببرج رحال

تفقد أمين عام ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء​ محمد الخير بحضور النائب ​علي خريس​ الاعمال الجارية عند الطريق الساحلي في منطقة ​برج رحال​ - صور وهي الطريق التي انهارت خلال فصل الشتاء في العامالماضي والتي نتج عنها أضرار كبيرة.

وأشار اللواء خير الى ان "المرحلة الأولى من الأعمال وهي الأصعب تنتهي خلال اسبوعين ومن ثم تعودحركة السير امام السيارات الى طبيعتها في هذه المنطقة ومع توفر الاعتمادات تبدأ المرحلة الثانية"، مناشدا البلديات في كل ​لبنان​ "ان يكونوا على اهبة الاستعداد لمواجهة اي عوامل طبيعية تلافي الحصول كوارث وما شابه".

كما وتفقد اللواء خير استراحة صور السياحية التي تعرضت في أول أيام التحركات الى اعتداء وحرق.

بدوره، أشاد خريس بـ"متابعة اللواء الخير للمشاريع التي تقام"، قائلا "إن فصل الشتاء الذي هوفصل خير على الناس يجب أن لا يتحول إلى نقمة وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة التي يجب أن تقومبدورها على أكمل وجه وخاصة بموضوع ​البنى التحتية​"، مضيفاً "هنا في ​الجنوب​ البنى التحتية سليمة ويوجد في كل المناطق صرف صحي وغيرها من المشاريع ويعود الفضل في ذلك الى متابعة ورعاية رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي لم يترك منطقة او بلدة الا وإقام فيهامشاريع خدماتية وانمائية".