أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "​الشرطة العسكرية​ في الجشي اللبناني تسلم كل من الاخوين السوريين ح.س.أ وشقيقه حسام على خلفية دخول الاول المنطقة خلسة والثاني التجول دون تصريح وأوراق ثبوتية والتحقيق جاري لاجراء المفتضى القانون بحقهما".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف سوريين بحاصبيا لدخول الاول المنطقة خلسة والثاني التجول من دون أوراق ثبوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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