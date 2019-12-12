السيسي: التغيير حدث عام 2013 عندما وجد الجيش أنها إرادة مصرية للتغيير

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى "​السلطة​ المصرية قبل أحداث 30 يونيو 2013"، مشيرا إلى أن "التغيير قد حدث عندما وجد ​الجيش​ أنها إرادة مصرية تطالب بالتغيير"، مشيراً إلى أنه "رغم إجراء انتخابات ووصول ​القيادة​ في ذلك الوقت قبل عام 2013 إلى السلطة عن طريق ​الانتخابات​، ولكن عندما تكشف الأمر بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضياع ​الدولة​ المصرية، تقدمت ​المرأة​ وخرجت بالملايين في مصر".

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