جاويش أوغلو: علينا تجاوز النزاعات الثنائية لتحقيق أهداف "التعاون الإسلامي"

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أنه "علينا أن نتجاوز النزاعات الثنائية حتى لا تصبح عقبة في تحقيق أهداف ​منظمة التعاون الإسلامي​"، مشيراً إلى أن "إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بات ضروريا وعلينا أن نعمل جميعا لتحقيق ذلك".

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