القائم بأعمال سفارة السودان في دمشق أكد رغبته في تطوير علاقاته مع سوريا

أكد القائم بأعمال سفارة ​السودان​ في دمشق، الوليد عبد الله أحمد عبد الله، "رغبة السودان في تطوير علاقاتها مع ​سوريا​ في كافة المجالات"، معرباً عن "تقدير ​الحكومة​ السودانية للجهود، التي تقوم بها سوريا في مجال ​مكافحة الإرهاب​"، مؤكدا أن "في ذلك منفعة لشعوب المنطقة العربية و​العالم​".

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