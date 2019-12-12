القائم بأعمال سفارة السودان في دمشق أكد رغبته في تطوير علاقاته مع سوريا

أكد القائم بأعمال سفارة السودان في دمشق، الوليد عبد الله أحمد عبد الله، "رغبة السودان في تطوير علاقاتها مع سوريا في كافة المجالات"، معرباً عن "تقدير الحكومة السودانية للجهود، التي تقوم بها سوريا في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "في ذلك منفعة لشعوب المنطقة العربية والعالم".
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