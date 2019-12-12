لفت رئيس "السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات" الجزائرية، محمد شرفي إلى ان "العملية الانتخابية تسير في جو عادي"، مشيراً إلى أن "نسبة المشاركة لحد الساعة محترمة جدا وتدعو إلى الأمل، بالنظر إلى توافد المواطنين في العديد من المدن".
وأوضح شرفي أنه "من بين 61293 مكتب اقتراع، عرفت 5 بالمئة منها بعض التعطيل "لأسباب خارجة عن نطاق السلطة، كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج "ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الانتخابات الجزائرية: العملية الانتخابية تسير في جو عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.