هيئة الانتخابات الجزائرية: العملية الانتخابية تسير في جو عادي

لفت رئيس "​السلطة​ المستقلة الوطنية للانتخابات" الجزائرية، محمد شرفي إلى ان "العملية الانتخابية تسير في جو عادي"، مشيراً إلى أن "نسبة المشاركة لحد ​الساعة​ محترمة جدا وتدعو إلى الأمل، بالنظر إلى توافد المواطنين في العديد من المدن".

وأوضح شرفي أنه "من بين 61293 مكتب اقتراع، عرفت 5 بالمئة منها بعض التعطيل "لأسباب خارجة عن نطاق السلطة، كما أن نسبة المشاركة في ​الانتخابات​ بالخارج "ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية".