ماكرون ونظيره النيجري أجلا القمة مجموعة دول الساحل الخمس إلى أوائل 2020

أعلنت الرئاسة الروسية "​الإليزيه​"، أنّ "غداة الهجوم الجهادي الّذي استهدف معسكرًا في إيناتيس في غرب ​النيجر​، أجرى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ اتصالًا هاتفيًّا بنظيره النيجري محمدو إيسوفو، اتّفقا خلاله على أن يَقترحا على نظرائهما أن تؤجّل إلى مطلع عام 2020، القمّة المقرّر عقدها في ​فرنسا​ والمخصّصة لعمليّة برخان وللقوّة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس".

وكان قد تعرّض معسكر للجيش النيجري في ايناتيس قرب الحدود مع مالي أمس لهجوم شنّه "مئات الإرهابيين"، وأدّى إلى مقتل 71 عسكريًّا وفقدان آخرين لم يحدّد عددهم. ووقع الهجوم في اليوم مفسه الّذي مدّد فيه مجلس الوزراء لثلاثة أشهر ​حالة الطوارئ​ السارية منذ 2017، في العديد من مناطق البلاد بهدف التصدّي للهجمات الجهادية.