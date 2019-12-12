بيسكوف: أوروبا ما تزال مخبأ لعدد من الضالعين بهجمات إرهابية دامية في روسيا

شدّد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أنّ "عددًا من الضالعين والمتورّطين بهجمات إرهابيّة دامية في روسيا، ما زالوا مختبئين في أوروبا، وتجري بحقّ بعضهم إجراءات تحقيق لتسليمهم إلى روسيا".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص يحصلون على تصاريح إقامة ومواطنة، ويتجوّلون بين الناس العاديّين".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار أكدت، قد أشارت يوم أمس الأربعاء، إلى أنّ الحكومة الألمانية لا تملك أي بيانات حول تقديم روسيا طلبًا رسميًّا بشأن المساعدة القانونيّة في قضية تسليم مواطن جورجي.
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