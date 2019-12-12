بيسكوف: أوروبا ما تزال مخبأ لعدد من الضالعين بهجمات إرهابية دامية في روسيا

شدّد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، على أنّ "عددًا من الضالعين والمتورّطين بهجمات إرهابيّة دامية في ​روسيا​، ما زالوا مختبئين في ​أوروبا​، وتجري بحقّ بعضهم إجراءات تحقيق لتسليمهم إلى روسيا".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص يحصلون على تصاريح إقامة ومواطنة، ويتجوّلون بين الناس العاديّين".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​ ماريا أديبار أكدت، قد أشارت يوم أمس الأربعاء، إلى أنّ ​الحكومة الألمانية​ لا تملك أي بيانات حول تقديم روسيا طلبًا رسميًّا بشأن المساعدة القانونيّة في قضية تسليم مواطن جورجي.