قائد الجيش الايراني: الأعداء فشلوا في المساس بأمن البلاد رغم مؤامراتهم الخبيثة

أكّد القائد العام للجيش الايراني اللواء ​عبدالرحيم موسوي​، أنّ "الأعداء فشلوا في المساس بأمن البلاد، رغم كلّ مؤامراتهم ومخطّطاتهم الخبيثة". وأشاد خلال لقائه قائد ​قوى الأمن الداخلي​ العميد حسين أشتري، بـ"جهود وأعمال أشتري وقوى الأمن الداخلي في إدارتهم للأحداث الأخيرة الّتي حدثت في البلاد"، مركّزًا على أنّ "قوى الأمن الداخلي تعدّ رمزًا لأمن البلاد واستقرارها".

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