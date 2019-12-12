الكرملين: نأمل ألا يؤثر طرد الدبلوماسيين الألمانيين من روسيا سلبا على الحوار البناء مع برلين

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، ​دميتري بيسكوف​، عن أمله بأن "لا يؤثّر طرد الدبلوماسيَّين الألمانيّين من ​روسيا​، سلبًا على تطوير وتوسيع الحوار البنّاء مع جمهورية ​ألمانيا​".

وركّز في تصريح صحافي، على "أنّنا نود ألّا نرى مخاطر كبيرة، والدبلوماسيين يطردون كإجراء ردّي، وهذه التدابير لا مفرّ منها بعد طرد اثنين من دبلوماسيّينا"، لاقتًا إلى "أنّنا نعتبر قرار ​برلين​ هذا لا أساس له على الإطلاق، وهو إجراء قسري لمبدأ المعاملة بالمثل".

وكانت قد ذكرت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّها وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تَعتبر موظّفين اثنين في ​السفارة الألمانية​ في ​موسكو​، شخصَين غير مرغوب بهما وعليهما مغادرة البلاد في غضون 7 أيام.

يُذكر أنّ ​وزارة الخارجية الألمانية​ كانت قد أعلنت اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصَين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 آب الماضي، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.