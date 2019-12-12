الكرملين: نأمل ألا يؤثر طرد الدبلوماسيين الألمانيين من روسيا سلبا على الحوار البناء مع برلين

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن أمله بأن "لا يؤثّر طرد الدبلوماسيَّين الألمانيّين من روسيا، سلبًا على تطوير وتوسيع الحوار البنّاء مع جمهورية ألمانيا".
وركّز في تصريح صحافي، على "أنّنا نود ألّا نرى مخاطر كبيرة، والدبلوماسيين يطردون كإجراء ردّي، وهذه التدابير لا مفرّ منها بعد طرد اثنين من دبلوماسيّينا"، لاقتًا إلى "أنّنا نعتبر قرار برلين هذا لا أساس له على الإطلاق، وهو إجراء قسري لمبدأ المعاملة بالمثل".
وكانت قد ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنّها وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تَعتبر موظّفين اثنين في السفارة الألمانية في موسكو، شخصَين غير مرغوب بهما وعليهما مغادرة البلاد في غضون 7 أيام.
يُذكر أنّ وزارة الخارجية الألمانية كانت قد أعلنت اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصَين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 آب الماضي، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.
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