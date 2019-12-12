ماس عن قرار موسكو طردها دبلوماسيين ألمانين: قرار خاطئ وغير مبرر

علق وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ على قرار ​موسكو​ طرد دبلوماسيين اثنيين ألمان من أراضيها، بعد طرد ​برلين​ دبلوماسيين روسيين من أراضيها الأسبوع الماضي، قائلا "تأسف ​الحكومة الألمانية​ لقرار ​الحكومة الروسية​ بإعلانها طرد اثنين من موظفي ​السفارة الألمانية​ في موسكو واعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما "، معتبرا أن "قرار موسكو هو قرار خاطئ وغير مبرر".

هذا واستدعت ​وزارة الخارجية الروسية​، اليوم السفير الألماني لدى موسكو، غيز أندرياس فون غاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين ردا على طرد برلين لدبلوماسيين روسيين.