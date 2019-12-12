ماس عن قرار موسكو طردها دبلوماسيين ألمانين: قرار خاطئ وغير مبرر

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على قرار موسكو طرد دبلوماسيين اثنيين ألمان من أراضيها، بعد طرد برلين دبلوماسيين روسيين من أراضيها الأسبوع الماضي، قائلا "تأسف الحكومة الألمانية لقرار الحكومة الروسية بإعلانها طرد اثنين من موظفي السفارة الألمانية في موسكو واعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما "، معتبرا أن "قرار موسكو هو قرار خاطئ وغير مبرر".
هذا واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السفير الألماني لدى موسكو، غيز أندرياس فون غاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين ردا على طرد برلين لدبلوماسيين روسيين.
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