أفادت قناة الـ"MTV" بأن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق النائب ​هادي حبيش​ مرفقاً بالفيديوهات المتعلقة بالاشكال الذي حصل في مكتبها وطلبت ملاحقته وتوقيفه وأحالته الى المدعي العام التمييزي.

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: القاضية عون ادعت على النائب حبيش وطلبت ملاحقته وتوقيفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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