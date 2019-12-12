باسيل غادر عين التينة بعد لقائه بري من دون الإدلاء بأي تصريح

غادر رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، ​عين التينة​ بعد اجتماع دام ساعة ونصف ​الساعة​ مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، من دون الإدلاء بأي تصريح.

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