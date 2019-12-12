النشرة: فرار 6 سجناء 4 لبنانيين وسوريين من نظارة مخفر المصنع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، عن فرار 6 سجناء 4 لبنانيين وسوريين من نظارة مخفر المصنع في ​قوى الامن الداخلي​ قرابة الثالثة فجرا اليوم بعد تحجج احدهم بمرض ويحتاج الى آلة فحص ​السكري​، ولدى وصول عنصر من ​قوى الأمن الداخلي​ تكاثروا عليه وفروا من النظارة الى جهة مجهولة".

واوضح انه "صباح اليوم عاد احد الفارين يدعى "خالد ج. ع." من ​مجدل عنجر​ وقام بتسليم نفسه".

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